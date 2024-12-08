Bursa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki kavşakta, Samet Y. idaresindeki 16 AUB 527 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 16 ATS 271 plakalı lüks otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Samet Y. araç içerisinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Samet Y'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.