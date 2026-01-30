Bursa'da sürücülerin kavgası kask kamerasınca kaydedildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Acemler Metro İstasyonu yakınlarında iki araç sürücüsü arasında yaşanan kavga, bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine tekme attığı ve yoldan geçenlerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Görüntülerde, 2 sürücünün birbirlerine koşarak tekme attıkları ve yoldan geçen diğer sürücülerin onları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
