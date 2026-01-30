Haberler

Bursa'da sürücülerin kavgası kask kamerasınca kaydedildi

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Acemler Metro İstasyonu yakınlarında iki araç sürücüsü arasında yaşanan kavga, bir motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine tekme attığı ve yoldan geçenlerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikteki sürücülerin kavgası, kask kamerasınca görüntülendi.

Acemler Metro İstasyonu yakınlarında 2 araç sürücüsünün kavga ettiği anlar, yoldan geçen bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 2 sürücünün birbirlerine koşarak tekme attıkları ve yoldan geçen diğer sürücülerin onları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

