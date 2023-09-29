Bursa'da trafik canavarlarına geçit yok

Bursa'da polis ekipleri trafik canavarlarına geçit vermedi. Çalıntı araçla gezen bir kişi, alkollü seyreden bir başka kişi ile ehliyetsiz bir sürücü tek tek yakalandı. Trafik ekipleri yaptıkları uygulamada trafiği tehlikeye atan sürücülere toplamda 238 bin lira ceza keserken, birçok otomobil de trafikten men edildi.

Bursa'da polis ekipleri trafik canavarlarına geçit vermedi. Çalıntı araçla gezen bir kişi, alkollü seyreden bir başka kişi ile ehliyetsiz bir sürücü tek tek yakalandı Trafik ekipleri yaptıkları uygulamada trafiği tehlikeye atan sürücülere toplamda 238 bin lira ceza keserken, bir çok otomobil de trafikten men edildi.

Bursa polisi, merkez Osmangazi ilçesinde trafik canavarlarına karşı farklı noktalarda uygulama düzenlendi. Trafik ekipleri yaptıkları uygulamada hem kendi, hem de başkalarının canını hiçe sayan sürücülere geçit vermezken, hırsızlıktan aranması olan bir aracı da yolu keserek yakaladı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken operasyon sabaha kadar sürdü. Trafik ekiplerinin kontrollerinde bazı sürücülerin alkollü, kimilerinin ehliyetsiz direksiyona geçtiği tespit edildi. O anlar basın mensuplarının kameralarına yansırken, trafik ekipleri şahıslara toplamda 238 bin lira ceza kesip, araçlarını da trafikten men etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü uygulamaların vatandaşların can güvenliğini sağlamak için aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA