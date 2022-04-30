BURSA'DA TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

BURSA (DHA) - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Bursa'da sevinç gösterileri düzenlendi. Meydanlarda toplanan binlerce taraftar, şampiyonluğu havai fişek, meşale ve horonla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası Bursa'daki taraftarlar büyük coşku yaşadı. Beşevler Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı takip eden binlerce taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle sevinç yaşadı. Kutlamada havai fişek ve meşale gösterileri yapıldı. Meydanda toplanan taraftarlar, şampiyonluğu horon oynayarak kutladı. Öte yandan şampiyonluğun ardından araçlarıyla trafiğe çıkanlar konvoy oluşturdu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel