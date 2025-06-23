Bursa'da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 5 Gün Süreyle Yasaklandı

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Bursa Valiliği, kamu düzeninin korunması amacıyla il genelinde her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü beş gün süreyle yasakladığını açıkladı. Yasağın geçerli olduğu alanlar arasında parklar, genel yollar ve kamu binalarının önleri bulunuyor.

Bursa Valiliğince ilde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri 5 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi hükümlerine göre, kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi, toplumda infiale yol açabilecek, milli, vicdani ve insani değerlere zarar verebilecek durumların engellenmesi, toplumsal barışın korunması ve eylemde bulunacak kişi ya da gruplarla vatandaşlar arasında provokatif olayların yaşanma ihtimalinin ortadan kaldırılması amacıyla her türlü yürüyüş, toplantı, oturma eylemi, etkinlik ve insan zinciri oluşturulması gibi eylem ve etkinliklerin beş gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağın; park ve bahçelerde, genel yollarda, kamu binalarının önlerinde, sivil toplum kuruluşlarının önlerinde, umuma açık, kapalı ve açık alanlarda geçerli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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