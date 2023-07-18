Bursa'da Tonlarca Çöp Bulunan Ev Şikayetlere Neden Oluyor

Bursa'da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evde, tonlarca çöp olduğu ortaya çıktı. Osmangazi Belediyesi ekipleri, çöplerle dolu olan evden 4 kamyon çöp çıkardı. Temizleme işlemlerinin birkaç gün süreceği ve en az 10 kamyon daha çöpün evden çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Bursa'da, çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evde, tonlarca çöp olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 2. Karahan Sokak'taki 3 katlı bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Osmangazi Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, İsmet D'ye ait 3 katlı binanın girişinden çatısına kadar tüm katlarının çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 4 kamyon çöpü binadan çıkardı.

Binadaki temizleme işlemlerinin birkaç gün süreceği belirtilirken, en az 10 kamyon daha çöpün evden çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Binanın, çöpten arındırıldıktan sonra belediye ekiplerince ilaçlanacağı öğrenildi.