Bursa'da TOGG fabrikası yolu kavşağında sürekli kaza meydana geliyor

Bursa'da Gemlik-Kurşunlu yolunda bulunan TOGG fabrikası yolu kavlağında sürekli kaza meydana geliyor. Vatandaşlar yetkililerden tedbir alınması için yardım bekliyor.

16 ADH 265 plakalı otomobil, Gemlik'ten Kurşunlu istikametine giderken, yine TOGG fabrikası yönünden çıkan 34 FUG 368 plakalı otomobilin kavşağa girmesi ile kaza meydana geldi. Kazada, ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, kazaların hemen her gün yaşanması, bölgede acil düzenlenme olması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Öte yandan 17 Temmuz tarihinde, bir annenin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı kazanın hemen ertesi gününde aynı bölgede iki araç daha kaza yapmıştı. - BURSA