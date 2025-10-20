Bursa'da TOBB Anaokulları Açılış Töreni Gerçekleşti

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçesinde yaptırdığı 2 anaokulu, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

TOBB'un '154 İlçeye 154 Okul' projesi kapsamında Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde yaptırdığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği anaokulları bugün törenle açıldı. Geçen yıl hizmete giren Orhangazi TOBB Anaokulu'nun resmi açılışı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gerçekleştirildi. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, il ve ilçe protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı. Okulun açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kestikten sonra okulu gezen TOBB Başkanı, bir sınıfta öğrencilerle bir araya gelerek, okul müdürüne de günün anısına hediye takdim etti.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ve meclis üyeleri ile de bir araya gelen, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra Gemlik ilçesindeki TOBB Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. 8 derslikli anaokulunun açılış töreninde Vali Ayyıldız'ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu da Hisarcıklıoğlu'na eşlik etti. İlçeye kazandırılan 8 derslik, yemekhane, çalışma salonları ve oyun alanlarının bulunduğu anaokulunun açılış kurdelesini ise çocuklar kesti.