Haberler

Bursa'da 'Tırnakçılık' Yöntemiyle Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde esnaftan 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapmaya çalışan 3 şüpheli, güvenlik kameraları ile tespit edilerek polis tarafından yakalandı. Zanlılardan birinin 12 suçtan arandığı ve 40 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Bursa'da esnafı dolaşıp "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde bir kadının yanındaki iki çocukla esnaftan hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, tekstil, kırtasiye, market ve pastane gibi iş yerlerine giderek "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerin S.P. (24) ile beraberindeki B.P. ve D.D. olduğunu belirledi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, kovalamaca sonucu 3 zanlıyı gözaltına aldı.

S.P'nin 12 suçtan arandığı ve 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.