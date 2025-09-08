Bursa'da 'Tırnakçılık' Yöntemiyle Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da esnafı dolaşıp "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde bir kadının yanındaki iki çocukla esnaftan hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, tekstil, kırtasiye, market ve pastane gibi iş yerlerine giderek "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerin S.P. (24) ile beraberindeki B.P. ve D.D. olduğunu belirledi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, kovalamaca sonucu 3 zanlıyı gözaltına aldı.

S.P'nin 12 suçtan arandığı ve 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.