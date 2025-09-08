Bursa'da Tırnakçılık Yapan 3 Kadın Yakalandı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde esnafı dolaşarak tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı. Şüphelilerden S.P.'nin 12 suçtan arandığı ve hakkında 40,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Olay, 2 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Çarşaflı 3 kadının bölgede esnafı dolaşarak tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerdeki kadınların S.P., B.P. ve D.D. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yerini belirleyen polisler, B.P. ile D.D.'yi yakaladı. Polisi görünce kaçan S.P. ise takiple kısa sürede yakalandı. S.P.'nin 12 ayrı suçtan arandığı ve hakkında toplam 40,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.