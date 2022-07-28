Bursa'da tırın çarptığı taksinin sürücüsü öldü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tırın çarptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi de ağır yaralandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tırın çarptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi de ağır yaralandı. Bursa- İstanbul kara yolunda ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 16 EG 314 plakalı tır, kontrolden çıkarak, Osman Aras (50) idaresindeki 16 T 4011 plakalı taksiye arkadan çarpıp, yan yoldaki başka bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza yapan tırın arkasından gelen seyir halindeki otomobil, hafif ticari araç, servis minibüsü ve tır da hızlarını alamayarak zincirleme kaza yaptı. Taksi sürücüsü Aras, 7 aracın karıştığı kazada otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle aracından çıkarılan Aras, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aras, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada diğer otomobilde ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bursa-İstanbul kara yolunda kaza nedeniyle Bursa istikameti tarafında 10 kilometreye yakın araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kaza yerindeki yolda bir şeridi açarak kontrollü olarak trafik akışını sağlıyor. Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen taksiye çarpan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / İsmail Özdemir Osmangazi İstanbul Bursa Güncel Haberler

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