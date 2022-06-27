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Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu Gemlik Kavşağı yakınlarında, Emrah A. (37) yönetimindeki 34 GV 6284 plakalı otomobil, önünde seyreden Turgut Ş. (49) idaresindeki 41 ZB 371 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Emrah A. ile aynı araçtaki Elif A. (18), Elçi Zehra A. (12) ve Ahmet Kaan A. (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi İzmir Bursa Güncel Haberler

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