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Bursa'da Tıra Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Tıra Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. İstanbul yönüne giden İbrahim B. (26) idaresindeki otomobil, Orhangazi Kavşağı yakınlarında Kadir C. (32) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Saime Gül (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İstanbul yönüne giden İbrahim B. (26) idaresindeki 34 ELE 969 plakalı otomobil, Orhangazi Kavşağı yakınlarında Kadir C. (32) yönetimindeki 35 HA 5459 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Saime Gül'ün (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ise kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi İstanbul Bursa Güncel Haberler

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