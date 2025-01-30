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Bursa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Bursa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde İki Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilde iki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

F.T. idaresindeki 16 MDM 97 plakalı otomobil, Yalova-Bursa Karayolu Çeltikçi altı mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan Sefer O. (52) idaresindeki 67 SBG 757 plakalı çelik rulo yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan P.A. (29) ile sürücü F.T. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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