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Bursa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Otomobildeki üç kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İslam K. (50) idaresindeki 54 KZ 758 plakalı mandalina yüklü tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet altı mevkisinde, Süleyman Candar'ın (55) kullandığı 16 CFL 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışırken, tır da 50 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Yaralılar sürücü Süleyman Candar ile Önder G. (55) ve Doğan Y. (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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