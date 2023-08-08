Bursa'da Tır ve Kamyon Çarpışması: İki Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen tır ve kamyon çarpışması sonucunda iki sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından sürücüler hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe kapatıldı.