Bursa'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İnegöl-Yenişehir karayolu Boğazköy mevkisinde Alper A. (47) idaresindeki 08 AAB 173 plakalı kum yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü yapılan çalışmayla kurtardı.

Hafif yaralanan Alper A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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