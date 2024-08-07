Bursa'da tır refüje devrildi, sürücü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilerek refüjde ters dönen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selami Tekdur (60) idaresindeki 34 ZJ 1065 plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge yakınlarında kontrolden çıktı.
Dorsesinden ayrılan tırın çeker kısmı refüje devrilerek ters döndü. Hafif yaralanan sürücü Tekdur, diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.