Bursa'da TIR kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen TIR kazasında, otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan ve ailesi hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise hastanede tedavi altına alındı. Kazanın nedeni olarak otomobil sürücüsünün uyuması iddia ediliyor.

UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40) ile kızları Ceyda Çalışkan (16) ve araçtaki Ceyda Vatansever'in (16) hayatını kaybettiği, Zümral Şengün (17) ile Ramazan Batın Çalışkan'ın (14) yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan'ın direksiyon başında uyuduğu iddia edilirken, kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Harun Tanrıverdi (42), ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.