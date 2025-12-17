Bariyerlere çarpan TIR'da sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURSA'da bariyerlere çarpıp hurda yığınına dönen TIR'da sıkışan sürücü A.U., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. İzmir yönüne giderken A.U'nun kontrolünü yitirdiği TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler kabinde sıkışan sürücünün yardımına koştu. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.U., itfaiye ekipleri tarafından hurda yığınına dönen TIR'ın kabininden çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

A.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Yavuz YILMAZ/BURSA,