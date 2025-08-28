Bursa'da TIR Kazası: Şoför Yaralandı, Otoyol 3 Saat Kapalı Kaldı

Bursa'da TIR Kazası: Şoför Yaralandı, Otoyol 3 Saat Kapalı Kaldı
Orhangazi ilçesinde devrilen çay yüklü TIR'ın şoförü yaralandı. Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 3 saat boyunca trafiğe kapandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde devrilen çay yüklü TIR'ın şoförü Süleyman Arıca (57) yaralandı. Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı Bursa yönü, 3 saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Arıca idaresindeki 53 DZ 137 plakalı çay yüklü TIR, kavşaktan otoyola çıkarken virajda şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. TIR yolu kapatırken, yaralanan Arıca kendi imkanları ile kabinden çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Arıca ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Trafiğe kapanan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa yönü, TIR'ın kaldırılmasıyla 3 saat sonra yeniden açıldı.

