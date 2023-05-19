Bursa'da Tır Kazası: 74 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde geri manevra yapan bir tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, geri manevra yapan tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak'ta M.D. yönetimindeki 06 DKM 102 plakalı tır, geri manevra yaparken pazar alışverişinden dönen Ferhunde Küçükaydın'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, aracın altında kalan Küçükaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Tır sürücüsü M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel