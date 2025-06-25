Bursa'da TIR'ın Çarptığı Traktörün Sürücüsü Yaralandı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü Hüseyin Şırlancı (64) yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Harmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine giden Mehmet Emin Aygün'ün kullandığı 33 AZT 075 plakalı TIR, önünde toprak yolda seyir halinde olan Hüseyin Şırlancı yönetimindeki 16 TM 750 plakalı traktöre arkadan çarptı. Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şırlancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.