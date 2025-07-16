Bursa'da TIR Devrildi: Şoför Yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın şoförü Hamza A. (35) yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
BURSA'nın Kestel ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın şoförü Hamza A. (35) yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi girişinde meydana geldi. Hamza A.'nın kontrolünü yitirdiği 61 K 0369 plakalı TIR, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada Hamza A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Hamza A. ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel