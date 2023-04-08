Bursa'da tır çarptığı yön tabelasını devirdi
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Bursa'da tırın dorsesine yüklenen konteynerler yönlendirme tabelasını devirdi.
Bursa'da tırın dorsesine yüklenen konteynerler yönlendirme tabelasını devirdi.
Osman A. (56) idaresindeki 59 RP 489 plakalı tır, Gebze Orhangazi İzmir otoyolu İzmir istikametinde seyir halindeyken tırın dorsesinde bulunan konteynerler, yönlendirme tabelasına takıldı.
Kazada yaralanan olmazken devrilen tabelalar nedeniyle yaklaşık bir saat trafikte aksamalar yaşandı.
Ekiplerin çalışmasıyla tabelalar kaldırılırken trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel