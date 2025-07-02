Bursa'da TIR'a Çarpan Hafif Ticari Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

BURSA'nın Kestel ilçesinde tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kozluören Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl ilçesine seyir halinde olan Aykut G. (31) yönetimindeki 16 KMZ 43 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu giden İsmail K. (31) yönetimindeki 01 AOR 369 tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Aykut G., ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.