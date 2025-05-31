Bursa'da TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'da TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Bursa'da seyir halindeki TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücünün durumu ağır.

BURSA'da seyir halindeki TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali S. (27) idaresindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 16 AFH 651 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil daha sonra metrelerce sürüklenerek bariyerlere vurdu. Ali S. otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ali S., sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından güçlükle çıkartıldı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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