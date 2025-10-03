Haberler

Bursa'da Ters Yönlü Araçla TIR Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobil, TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün ters yönde ilerlediği otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa yakınlarında meydana geldi. Ters yöne girerek bir süre ilerleyen Celal B. idaresindeki 06 EVD 051 plakalı otomobil, Mehmet K. yönetimindeki 35 BOD 775 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Celal B., sıkıştığı aracında ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Celal B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otomobil hurdaya dönerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
