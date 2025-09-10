Haberler

Bursa'da Ters Yöne Giren Sürücüler Arasında Kavga

Bursa'da ters yöne giren otomobilin sürücüsü ile otobüs şoförü arasında çıkan 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde caddede ters yöne giren otomobilin sürücüsü ile karşıdan gelen otobüsün şoförü arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
