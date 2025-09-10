Bursa'da Ters Yöne Giren Sürücüler Arasında Kavga
Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde caddede ters yöne giren otomobilin sürücüsü ile karşıdan gelen otobüsün şoförü arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel