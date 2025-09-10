Bursa'da Ters Yöne Giren Sürücü ile Otobüs Şoförü Arasında Kavga

BURSA'da ters yöne giren otomobilin sürücüsü ile otobüs şoförü arasında çıkan 'yol verme' kavgası, cep telefonuyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde caddede ters yöne giren otomobilin sürücüsü ile karşıdan gelen otobüsün şoförü arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.