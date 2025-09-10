Haberler

Bursa'da Ters Yöne Giren Sürücü ile Otobüs Şoförü Arasında Kavga

Bursa'da Ters Yöne Giren Sürücü ile Otobüs Şoförü Arasında Kavga
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ters yöne giren otomobilin sürücüsü ile otobüs şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çevredekilerin müdahalesi ile sakinleşti.

BURSA'da ters yöne giren otomobilin sürücüsü ile otobüs şoförü arasında çıkan 'yol verme' kavgası, cep telefonuyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde caddede ters yöne giren otomobilin sürücüsü ile karşıdan gelen otobüsün şoförü arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

