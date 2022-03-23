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Ters yönde ölümüne yolculuk

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde 100 kilometre hızla gitti.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde 100 kilometre hızla gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da Görükle mevkisinde bulunan otoban girişinden ters yöne doğru ilerleyen araç korku dolu anlar yaşattı. Hızının 100 kilometreye ulaştığı görülen aracın ölümüne yolculuğu ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. Diğer yandan karşı yönden bir aracın gelmemesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

(Ali Kamur/ İHA)

Ters yönde ölümüne yolculuk

Ters yönde ölümüne yolculuk

Ters yönde ölümüne yolculuk

Ters yönde ölümüne yolculuk

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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