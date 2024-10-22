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Bursa'da Ters Yönde İlerleyen Araç Trafiği Tehlikeye Attı

Bursa'da Ters Yönde İlerleyen Araç Trafiği Tehlikeye Attı
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Bursa'da otoyolda ters yönde giden bir sürücünün tehlikeli seyri, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Olayın ardından emniyet ekipleri sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

BURSA'da otoyolda, otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bursa Çevre Yolu Samanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa yönüne doğru sürücüsünün ters yönde ilerlediği otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün otoyol üzerinde seyir halindeyken, sol şeritte ters yönde ilerleyen otomobili gördüğü sırada orta şeride geçtiği görüldü. Sürücülerin ihbarı üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile otomobilin plakası ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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