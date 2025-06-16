Bursa'da Ters Yönde Giden Sürücü Trafiği Tehlikeye Attı

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Bursa'da otobanda ters yönde ilerleyen bir sürücünün yarattığı tehlike, başka sürücüler tarafından panik yaparak yapılan manevralarla son anda önlendi. O anlar bir otomobilin kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da otobanda otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, araç kamerasıyla görüntülendi.Gemlik ilçesi İstanbul-İzmir Otobanı Gemlik bağlantısı yoluna otomobiliyle ters yönden giren sürücü, bir süre aracıyla sol şeritte ilerledi. Ters yönden gelen otomobili gören diğer sürücüler, yaptıkları ani manevra ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. Panikleyip, şerit değiştiren sürücüler, otomobil sürücüsünü klakson çalarak uyarmaya çalışırken, o anlar bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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