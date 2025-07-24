Bursa'da Ters Yolda Sürücü Adaylarının Eğitimi Tehlikeye Girdi

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Gemlik ilçesinde, eğitim sürüşü yapan aday sürücülerin yolunda ters yönde ilerleyen bir otomobil, trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bir sürücünün, aday sürücülerin eğitim sürüşü yaptığı yolda otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Armutlu-Gemlik yolu üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi ile Eşref Dinçer Mahallesi arasında meydana geldi. Sürücü adaylarının eğitim yaptığı güzergahta ters şeritten ilerleyen otomobil, diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Uyarılara aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan ihbar sonrası polis, trafiği tehlikeye sokan şüphelinin kimliğini araştırıyor.

Haber: Kazım BULUT-Kamera: Gemlik (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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