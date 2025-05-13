Bursa'da Ters Şeritte İlerleyen Minibüs, Yayanın Hayatını Tehlikeye Attı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta durmayarak ters şeride giren minibüs, yaya geçidinden geçmekte olan iki kişiyi tehlikeye attı. Olay, başka bir aracın kamerasına kaydedildi.
BURSA'da, yolcu minibüsünün şoförü, kırmızı ışıkta duran araçları ters şeritten geçip, yolun karşısına geçen yayalara aldırış etmeden ilerledi. O anlar, araç kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde yolcu minibüsünün sürücüsü, kırmızı ışıkta durmayıp ters şeride girerek, bekleyen araçları geçti. Bu sırada yaya geçidinden geçen 2 kişi ise üzerlerine gelen minibüsü görünce, koşarak ilerledi. Minibüs hızla yoluna devam ederken, o anlar diğer şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel