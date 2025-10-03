Haberler

Bursa'da Ters İstikamette Seyreden Araç Kamyonla Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Ters İstikamette Seyreden Araç Kamyonla Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Bursa çevre yolunda ters istikametten giden otomobilin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da çevre yoluna ters istikametten giren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

C.D. idaresindeki 06 EVD 51 plakalı otomobil, Bursa Çevre Yolu İzmir istikametine ters yönden girdi.

Ters istikamette seyreden sürücü C.D, Mudanya Kavşağı yakınlarında M.K. idaresindeki 35 BOD 775 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü C.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada ağır yaralanan C.D, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin ters yönde seyrettiği anlar, ???????bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
