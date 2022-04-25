Son dakika: (Düzeltme) Bursa'da terör operasyonu

BURSA (İHA) - Bursa'da geçtiğimiz hafta cezaevi aracına yönelik bombalı saldırının faillerinin kaldığı değerlendirilen eve operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Özel Hareket ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz hafta cezaevi aracına yönelik bombalı saldırının faillerinin kaldığı değerlendirilen Selamet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. İçeride kimsenin olmadığı belirlenirken, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine geldi. Hücre evi olduğu değerlendirilen evin girişinde tedbir alan polis ekipleri, yolu kapattı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yüzlerce güvenlik kamerasına ait görüntüleri incelediği ve sokak sokak, cadde cadde araştırma yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel