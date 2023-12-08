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Bursa'da Terk Edilen Kediler Sahiplendiriliyor

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Bursa'da ticari amaçla üretilip terk edilen cins kediler, Her Eve Bir Pati Derneği tarafından sahiplenildi. Kedilerin bir kısmı sahiplendirildi, bir kısmı ise tedavileri tamamlandıktan sonra yeni yuvalarına teslim edilecek.

Bursa'da, ticari amaçlı olarak üretilerek sokağa terk edildikten sonra, Her Eve Bir Pati Derneği'nin (HEPAD) sahip çıktığı cins 8 kediden 6'sı sahiplendirildi. 3'ü 'İran', 3'ü ise 'British Shorthair' cinsi olan kediler kısırlaştırıldıktan sonra, Bursa ve Balıkesir'deki yeni yuvalarına teslim edilecek. 2 kedi ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilecek.

Nilüfer ilçesinde, ticaret amacıyla yasa dışı olarak sağlıksız koşullarda üretilen ve daha sonra sokağa terk edilen cins kediler, hayvanseverler tarafından sahiplenildi. 'Scottish Fold', 'British Shorthair', ve 'İran' cinsi, aralarında yavruların da olduğu 8 kedi, HEPAD'a teslim edilerek veteriner kliniğine getirildi. Tedavileri ve bakımları yapılan kedilerden 6'sı sahiplendirildi. 3'ü 'İran', 3'ü ise 'British Shorthair' cinsi olan kediler kısırlaştırıldıktan sonra, Bursa ve Balıkesir'deki yeni yuvalarına teslim edilecek.

'HABERİ İZLEYEREK BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİLER'

Kedilerden ikisini, bir anne ile kızının, birini ise veteriner kliniğindeki bir çalışanın sahiplendiğini söyleyen HEPAD üyesi Dilek Türkay, 'Tedavileri tamamlanan can dostlarımızı yuvalandırdık. Kısırlaştırma sırası bekliyorlar. Kısırlaştırıldıktan sonra yeni evlerine uğurlayacağız. Haberi izleyen hayvanseverler, bizimle iletişime geçerek kedileri sahiplenmek istediklerini söyledi. Bunlardan biri, bir anne ve kızı, biri ise kedilerin tedavisinin yapıldığı veteriner kliniğinin çalışanı dedi.

'Scottish Fold' cinsi 2 kedinin ise tedavilerinin devam ettiğini söyleyen Türkay, kedilerin tedavilerinin ardından, kısırlaştırılması şartıyla, yasal prosedürler çerçevesinde sahiplendirileceğini, www.hepad.org adresindeki 'Yuva Ol' formunu dolduran hayvanseverlerle dernek üyelerinin irtibata geçeceğini belirterek, '2 kedimizin ise hala tedavisi sürüyor. Biz de bu evlatlarımızın tedavilerini gerçekleştirdikten sonra kısırlaştırıp, onlara kalıcı ömürlük yuvalarını arayacağız diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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