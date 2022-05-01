Bursa'da tepki çeken görüntü... Atı, arabanın içinden iple çekerek böyle götürdüler - Haberler

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Bursa'da tepki çeken görüntü... Atı, arabanın içinden iple çekerek böyle götürdüler

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Güncel
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Bursa'da tepki çeken görüntü.

Bursa'da tepki çeken görüntü... Atı, arabanın içinden iple çekerek böyle götürdüler

BURSA - Bursa'da atın boynundaki ipi otomobilin camından tutan 2 kişi, kilometrelerce yol gitti. Sürücü görenler tarafından tepki toplarken, o anlar ise saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.

İnsanlık kalmamış dedirten görüntüler, Bursa'da kayda geçti. 2 tane atı, otomobiliyle götürmek isteyen kişiler pes dedirten görüntüler ortaya koydu. Atları boyunlarından bağlayan kişiler, otomobilin camlarından tuttukları iplerle kilometrelerce ilerledi.

Tepkilere aldırmayan sürücü ve yanındaki o şekilde yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel

Bursa, Güncel, Haberler

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