Bursa'da temizlik işçisi dere yatağına düştü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde temizlik işçisi, Gökdere'de temizlik yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden dere yatağına düştü. Yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 5 metreden dere yatağına düşen temizlik işçisi tedavi altına alındı.
Yıldırım Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Tarık A, iddiaya göre Gökdere'de temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
Yaklaşık 5 metreden beton zemine düşen Tarık A. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin sedyeye koyup halatla dere yatağından çıkardığı Tarık A, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.