Bursa'da temizlik işçisi dere yatağına düştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaklaşık 5 metreden dere yatağına düşen temizlik işçisi tedavi altına alındı.

Yıldırım Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Tarık A, iddiaya göre Gökdere'de temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

Yaklaşık 5 metreden beton zemine düşen Tarık A. yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin sedyeye koyup halatla dere yatağından çıkardığı Tarık A, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.