Uludağ'da telesiyej arızalandı; metrelerce yükseklikte mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış; olay bölgesine ivedilikle AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26 ekipman ve araç sevk edilmiştir. Bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere, Sakarya İl AFAD Müdürlüğü'nden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip görevlendirilmiştir. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; büyük bir gayret ve özveri ile kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz" dedi.