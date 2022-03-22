Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bursa'da, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin 28 bin lirasını aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'da, kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin 28 bin lirasını aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan bir kişiyi telefonla arayan şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı.

Zanlı, bu kişiden bir soruşturma kapsamında hesabında ve evde bulunan birikimini, adresine yönlendireceklerine teslim etmesini istedi.

Evindeki 28 bin lirayı zanlılara teslim eden kişi, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Polis, Bursa, Güncel, Haberler

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