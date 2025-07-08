Bursa'da Telefon Hattı Onarımında Elektrik Akımına Kapılan Teknisyen Ağaçtan Düşerek Yaralandı

Bursa'da Telefon Hattı Onarımında Elektrik Akımına Kapılan Teknisyen Ağaçtan Düşerek Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefon hattı onarımı sırasında elektrik akımına kapılarak düşen tekniker ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye sevk edilen yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde telefon hattı onarımı için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düşen tekniker Emrah Ö. (26), ağır yaralandı.

Olay saat 16.30 sıralarında kırsal Küçük Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Telekomünikasyon teknikeri Emrah Ö., telefon hattındaki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı. Onarım yaptığı sırada elektrik akımına kapılan tekniker, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Emrah Ö., ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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