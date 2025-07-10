Bursa'da Tekstil Mağazasında Yangın Çıktı
Yıldırım ilçesindeki 4 katlı tekstil mağazasının çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren tekstil mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Anadolu Mahallesi Mercan Sokak'taki 4 katlı tekstil mağazasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel