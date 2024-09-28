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Bursa'da Tekstil İşçisi Ayhan Ata'nın Ölümü Şok Etti

Bursa'da Tekstil İşçisi Ayhan Ata'nın Ölümü Şok Etti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın merdiven boşluğunda 54 yaşındaki tekstil işçisi Ayhan Ata ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Ayhan Ata (54) 3 katlı evinin merdiven boşluğunda ölmüş olarak bulundu. Ata'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 12'nci Akın Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Sayaç okumak için binaya giren doğalgaz görevlisi, 3. katın merdiven boşluğunda Ayhan Ata'yı yerde yatarken gördü. Haber verilmesi sonucu gelen sağlık ekipleri, evlil ve 2 çocuk babası olan Atan'nın öldüğünü belirledi. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan talihsiz adamın cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber-Kamera Memet Can YEŞİLBAŞ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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