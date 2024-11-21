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Bursa'da Tekstil İş Yerinde Yangın Çıktı

Bursa'da Tekstil İş Yerinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Davutkadı Mahallesi Emir Sokak'ta, tekstil alanında faaliyet gösteren 3 katlı bir iş yerinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yan binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangın, daha sonra söndürüldü.

İş yerinde hasara sebep olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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