Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın: Ekipler Müdahale Etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının polyester malzemelerin tutuşması sonucu başladığı belirtiliyor. Fabrikada hasar oluştu ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'da fabrika yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile büyümeden söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Sena Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasının önündeki polyester malzemelerin tutuşmasıyla; saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyünce fabrikaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü, fabrikada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
-Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel