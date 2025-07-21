Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Osmangazi ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi Sena Sokak'ta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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