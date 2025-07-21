Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında polyester malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti. Yangın, ekiplerin bir saatlik müdahaleleriyle kontrol altına alındı.
BURSA'da fabrika yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile büyümeden söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Sena Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasının önündeki polyester malzemelerin tutuşmasıyla; saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyünce fabrikaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü, fabrikada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel