Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında polyester malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti. Yangın, ekiplerin bir saatlik müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

BURSA'da fabrika yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile büyümeden söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Sena Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasının önündeki polyester malzemelerin tutuşmasıyla; saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyünce fabrikaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü, fabrikada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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