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Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama ve Yangın

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Patlama ve Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Bursa'da bir tekstil fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti.

Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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